«Arvestades, et seal on ikka maailmaklassi mehed koos, oleme muidugi igati rahul,» ütles Karksi kandist pärit Kert Varik teisipäeval, päev pärast Eestisse naasmist. «Jõudsime koju jah. Nüüd peseme tehnikat – see on ikka korralik päevatöö,» lisas ta rõõmsal toonil.