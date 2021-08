Viimased neli aastat on Viljandi valda juhtinud Isamaa erakonna esindajad. Võib ju proovida väita, et koalitsioon on laiapindsem, sest sinna kuuluvad ka valimisliit Vabad Vallakodanikud ja EKRE esindajad. Paraku on reaalsus see, et mainitud kahe nimekirja liikmed seoti valla juhtimise juurde vaid sel põhjusel, et oleks võimalus muuta liitumislepingut. Selle muudatuse jaoks on vaja kahe kolmandiku volikogu liikmete toetust , mis tänu kahe väikese partneri kaasamisele on Isamaal olemas olnud.