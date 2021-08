Viljandlaste kiituseks peab ütlema, et seda on nad liigutava meelekindlusega tõesti ka teinud. Kuid ühel õhtul tulin surmale määratud Uue tänava puudest mööda ja nägin nende tüvede ümber mähitud Eesti lipu värvides leinalinte. See pilt läks mulle nii südamesse, et otsustasin siiski sõna sekka öelda. Samas on nende puude kaitseks raske tasakaalukamalt ja selgemalt sõna võtta, kui tegi Gert Kiiler 12. augustil ERR-is ilmunud arvamusloos «Puudedraama Viljandis: puudu on asjalikust arutelust».