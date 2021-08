Suure-Jaani ⟩ Üks Eesti vanemaid kirikuid saab uue kivikatuse

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kõpu Peetri ja Suure-Jaani Johannese koguduste õpetaja Hedi Vilumaa ütles, et kogu kiriku katuse kordategemine on suur töö ning praegu algab selle esimene järk ehk kooriruumi katuse restaureerimine.

Töid tegeva Scandec Ehituse juhatuse liige Aivo Raud ütles, et katusekontsruktsioon restaureeritakse ja neile tuleb peale uus savikivist katusekate. "Katuse vahelaetalad ja sarikad vajavad proteesimist. Ei saa öelda, et seis on ülimalt avariiline, aga kindlasti tegemist vajab. Me ju teame, et aastatega kahjustused süvenevad. Praegu on täpselt õige aeg seda teha," kõneles ta. Töid alustatakse järgmisel nädalal.