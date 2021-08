Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 283,2 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud analüüside koguarvust 5,6 protsenti. Ööpäeva jooksul avati haiglates 15 uut COVID-19 haigusjuhtumit ning haiglaravi vajab 98 patsienti. Hetkel haiglaravi vajajatest on vaktsineerimata 79, mis moodustab 80,6 protsenti koroonaviirusega nakatunud patsientidest. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 66 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 61 inimest (62,2 protsenti). Surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud.