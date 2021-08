Linnapea Madis Timpson rõhutas oma kõnes, et peame olema uhked ja tänulikud, et meil on oma riik, kus saame elada ja haridust oma emakeeles. Kuigi Eestil on endistest liiduvabariikidest läinud vaat et kõige paremini ning ta on lennanud kõige kaugemale, ei tohiks eestlased jääda loorberitele puhkama.