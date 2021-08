Suurte põlispuude varjus on väga hea linnust rünnata ja päike ei kõrveta ka liiga palju. FOTO: arhiiv

Viljandi ordulinnuse rajamisest on seni olnud vaid lünklikud andmed. Uueks õppeaastaks ilmub aga ajalooõpik, milles viimaks ometi on täpsemalt lahti seletatud, kuidas see kõik käis. Liba-Sakala avaldab väljavõtte verivärskest uurimusest.