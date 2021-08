Eelmise nädala reedel langetas kohus otsuse, millega ajutiselt peatati Viljandis Uue tänava puude raiumine. Nädal hiljem oleme enam-vähem samas seisus, kus toonagi. Tööd tänaval on suuresti peatunud ning ilmselt ootavad kõik asjaosalised üsna kannatamatult järgmisi arenguid. Kõige muretum on vahest töövõtja, sest mis temal sellest, kas töö seisab või mitte. Kahtlemata on aga temalgi segadust ja ümberhäälestamist palju.