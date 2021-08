Viljandi linnavolikogu Keskerakonna saadikurühma esimees Helmut Hallemaa sõnas, et erakond ei oska praegu täpset kuupäeva välja käia, millal võiks selguda erakonna kohalike valimiste esinumber. "Meil on mitu head kandidaati, kelle vahel hetkel valime ning arutlused käivad, aga midagi täpsemat ei ole praegu võimalik öelda," lausus Hallemaa, kelle sõnutsi on raske isegi täpselt öelda, millal võiks otsus langetatud saada, ent ta arvas, et septembri alguseks see ilmselt sünnib.

Esinumbrit pole praeguseks välja kuulutanud ka Isamaa, kelle esimees Helir-Valdor Seeder leidis, et iga erakond töötab oma rütmi järgi ning kuna valimisteni on veel kaks kuud aega, siis pole praegu mõtet rääkida ka erilisest hilinemisest või teistest maha jäämisest. "Meil on tava, et nimekiri otsustab esinumbri ühiselt, see pole ainult kohaliku juhi otsus," selgitas Seeder. "Kõik saavad kaasa rääkida, see protsess on meil selline ning kiiret pole praegu kuskile."