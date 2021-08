Kohale tuli umbes 40–50 inimest ning nii mõnedki huvilised pidid lausa püsti seisma. Koosolek algas kell 11 ning haridus- ja kultuuriameti juht Jaak Raie pidas lühikese avakõne, milles nentis, et järve kasutamine on praeguseks väga tihedaks kujunenud ning järvele on vaja ära mahutada palju inimesi: ujujad, sportlased, jetisõitjad, kalamehed ja paljud teised. "See tekitab paratamatult olukorra, kus tuleb hoolikalt jälgida, et kõik jääksid ellu ja terveks," sõnas Raie ja lisas, et hea tava kokkulepe tuleb uuesti ja ajakohaselt koostada.