Mitu poliitilist ühendust on teatanud, kes on kohalikel valimistel Viljandis nende esinumber või otsesõnu Viljandi linnapea kandidaat.

Nagu seisab pressiteates, on Rein Suurkask Viljandi linnavolikogu EKRE saadikurühma juht, osalenud volikogu revisjonikomisjoni töös ning on Viljandi linnavolikogu eelarve ja arengukomisjoni aseesimees.

Reformierakonna nimekirjas kandideerijad kinnitasid kolmapäeval valimisprogrammi ja linnapeakandidaadi, kelleks on praegune meer Madis Timpson. Nagu ta ütles pressiteenistuse vahendusel, on Reformierakonna valimisprogramm ambitsioonikas ja realistlik.

«Meie nimekirjas kandideerivad kogenud omavalitsusjuhid kõrvuti tublide ja aktiivsete viljandlastega, kes varem valimistel osalenud pole. See kajastub ka meie programmis,» lausus ta. «Paneme suurt rõhku sellele, et Viljandi muutuks elukeskkonnana veelgi paremaks ja iga linlane tunneks, et tema arvamus loeb. Vaatame tulevikku ja mõtleme sellele, kuidas viljandlaste elukvaliteeti parandada. Meile on oluline valdkondade tasakaalustatud areng.»