Tuulega murdunud puu. Pilt on illustratiivne. FOTO: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Täna päeval tõusnud tuulega murdnud puud on elektriliinidele kukkudes jätnud Viljandimaal sadu majapidamisi vooluta.

Elektrilevi pressiesindaja Ivar Jurtšenko ütles, et rikkeid likvideerivad Elektrilevi ja partnerite brigaadid, kes annavad endast parima. Siiski on tema sõnul ühes kohas liin mitme posti vahel maas ning võib juhtuda, et osa kliente täna veel elektrit tagasi ei saa.