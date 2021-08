Aga asjaolu, et üleüldse selline vajadus tekkinud on; et mõte nii hinnaliste auhindadega loosimängu korraldada tundub juba täiesti mõistlik, paneb kulmu kortsutama. See, et vaktsineerimise edenemist niimoodi toetatakse, on küll tervitatav, aga et me oleme nii ühiskondlikult kui ka riiklikult selleni jõudnud, on samas üsna masendav. Kas me siis olemegi tervikuna jonnivad lapsed, keda lubaduste ja kommiga meelitada? Võimalik, et olemegi.