Türgit ja Kreekat laastasid augusti algul metsapõlengud, ilmad olid nii kuumad, et selliseid ei oldud nähtud üle 30 aasta. Kreeka valitsus märkis kuu algul ühe päeva kohta, et see oli viimaste aastate halvim. Aga kuidas see meid otseselt puudutab?