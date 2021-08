JUHINDUME erakonna põhimõtetest, mis on avalikustatud juba varem «EKRE 5+» nime all, ning eesmärgist, et Eesti on eestlaste maa ja jääb selleks. Oleme praegu kõige eestimeelsem ja põhimõttekindlam erakond Eestis. Hindame kõrgelt eesti keelt, kultuuri ja traditsioone, samuti eelnevate põlvkondade võitlust Eesti omariikluse eest. Selleks on vaja hoida rahva ajaloolist mälu.