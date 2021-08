Viljandi linnapea Madis Timpsoni sõnul on linnal suur rõõm, et lisaks 2019. aastal tulnud Eesti kõige paremini valitsetud omavalitsuse tiitlile lisandus tunnustus kõige avatuma valitsemisega omavalitsuste kategoorias. "Oleme alati püüdnud olla linna juhtimises avatud ning kaasanud linna elanikke otsustusprotsessidesse rohkemgi, kui seadus ette näeb. Oleme pidevalt arendanud e-teenuseid, mis võimaldavad linlastel mugavalt veebis vajalikud asjaajamised ära teha. Eriti suur väärtus oli e-teenustel eelmisel aastal, kui koroonaolukord ei võimaldanud näost näkku suhtlemist," ütles Timpson. "Meil on hea meel, et see kõik kajastub ka statistikas, sest ma usun, et avatud valitsemine on oluline osa ühe linna juhtimises."