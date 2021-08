Raassilla ⟩ 250 000 eurot on küll puudu, aga motokeskuse rajajad on lootusrikkad

Esimene hange lükati motoklubi eestvedaja Peeter Peegi sõnul tagasi, sest see oli ligi 700 000 kallim, kui klubil oli välja käia.

"Nüüd läks natuke paremini ja üle eelarve on 254 000 eurot," lausus ta ja lisas, et praegused summad annavad juba lootust. "Üritame minna asjaga edasi, sest tundub, et mitte midagi paremaks ei lähe ja projekti lõpptähtaeg surub peale."