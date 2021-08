Kui vanamuusika ei tähendanud enam lihtsalt pimedat keskaega

Linnakapelli aktiivsete liikmete kaasabil sündinud kogumiku esimeses osas on detailselt käsitletud selle kollektiivi loomist ja ajalugu, samuti saab lugeda selle arvukate esinemiste ja reiside kohta. Teine osa kirjeldab Linnakapelli algatusel asetleidnud vanamuusikakursusi ja -festivale. Just Linnakapelli eestvõttel sündis Viljandi vanamuusika festival, mida on korraldatud 1982. aastast ning mis on pärimusmuusika festivali kõrval linna tähelepanuväärne suvine muusikasündmus.