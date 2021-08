Heitkem pilk kas või Viljandi linna. Aktiivsust on näidanud vaid sotsidest, rohelistest ja parteitutest koosnev valimisliit Südamega Viljandis. Sellel on oma veebileht, programm ja meerikandidaatki – Helmen Kütt. Suur osa nimekirjast on samuti avalikult välja kuulutatud, valimisliidu liikmed kirjutavad arvamuslugusid ja saadavad pressiteateid. Ka Eesti 200 on teada andnud, et tema ridades pürib linnapeaks Ando Kiviberg ning teisel kohal on Janika Gedvil. Viljandi osakonna Facebooki lehel on erakonnal tänavusest aga vaid kolm üldise sisuga postitust ja üheksa jälgijat, nende hulgas Kiviberg.