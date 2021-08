Räägitakse, et alkohol on tarkade inimeste jook. Et võta pits ja pea aru. Kui vaadata tänapäeva noori, siis nemad paistavad küll mõistlikkuse printsiibist päris hästi aru saavat. Alkoholikultuur seega justkui aina paraneb. Tudengite seas populaarses Viljandi Romaani baaris on lausa lust vaadata, kuidas võetakse paar pisemat sorti käsitööõlut ning tiksutakse nendega lõbusalt juteldes mitu tundi. Pole ka mingi häbiasi tellida hoopis tass teed või klaas limonaadi.