Vaidlus peamiselt Uue, ent osaliselt ka Tartu tänava puude ümber on kahtlemata väga emotsionaalne ning õhus on palju küsimusi. FOTO: Elmo Riig

OLEME VILJANDI pooleli olevate teetööde ja raiumisele määratud puude küsimuses nüüd niikaugel, et minu hinnangul on asi juba läinud või läheb kohe üle mõistlike piiride ning nüüdseks on sellesse kaasatud kõik linnakodanikud. Vaidlus taandub aga suuresti maailmavaatelistele erinevustele ja olukorda ei ole võimalik lahendada tänaval üksteise peale karjudes. Kohtus on küll ehk võimalik saada asjadesse juriidiline selgus, aga koostööle ega üksteisemõistmisele see kaasa ei aita.