Kriisivalmisoleku suurendamiseks on omavalitsused 2017. aastast täitnud hädaolukorra seadusest tulenevaid ülesandeid. Päästeamet on andnud praktilisi soovitusi ja nõuandeid, kuidas kriisideks paremini valmis olla ja parandada neis elutähtsate teenuste toimimist.

"Pikaajaline elektrikatkestus Kagu-Eestis ja COVID-19 kriis on kahtlemata avaldanud kriisivalmisolekule suurt mõju, kuid omavalitsused on ka ise teinud väga head tööd," kiitis päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi.

Üks valmisoleku parandamise viise on õppuste korraldamine, et päris kriisi ajal oleks peaproov juba tehtud ja probleemid lahendatud.

Edasijõudnud tasemele hinnati 54, baastaseme said 11 ning alla baastaseme jäi seitse omavalitsust. Kui Eesti keskmine skaalal 0–9 on 6, siis Põhja-Sakala vallal on see näitaja 4, Mulgi vallal 3 ning Viljandi linnal ja vallal 5.