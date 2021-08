"Urissaare kantri" on olnud alati sõbralik kogupereüritus ning niisuguseks soovib see ka jääda. Seepärast üle 2000 inimese 20. ja 21. augustil festivalialale ei lubata. FOTO: TaaVID Meedia

Reedel algava Urissaare kantrifestivali korraldajatel on kehtivate piirangute tõttu tulnud teha keerulisi otsuseid. Põhiline on see, et paljudele oodatud sündmus siiski tuleb ning nädalavahetusel samal territooriumil kontsertetendust "Nukitsamees 40" korraldades sai väljanuputatud kontrollimis- ja testimislahendus põhjalikult läbi katsetatud.