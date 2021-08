"Hommik algas kohe sellega, et üks inimene tellis seitse pitsat," ütles üks ettevõtmise korraldajaid Kadri Linder pärastlõunal. Ta nentis, et kaasaostusüsteem on toiminud korralikult ja seitsmeliikmelisel köögimeeskonnal on olnud päris kiire. Üks kokk oli ahju juures ja kolm valmistasid pitsasid ette, ülejäänud tegid muud vajaminevat tööd alustades kas või tellimuste korrastamisest.