Kahjuks ei aita Maslow püramiidi esimesed astmed sugugi kõigi tõvede vastu. Päris kindlasti ei aita need koroonaviiruse korral. Tugev immuunsüsteem on kahtlemata hea asi, kuid selle viiruse põhjustatava haiguse eemalhoidmiseks on vaja kas ennast ühiskonnast täielikult eraldada või lasta end vaktsineerida. Esimene variant aitaks ilmselt tõhusamalt kui teine, sest sajaprotsendilist kaitset ei anna ükski vaktsiin. Paraku suudavad sajaprotsendilist eraldatust taluda vaid üksikud.