Ilmselt mitme põhjuse koosmõjul. Üks neist on kindlasti see, et maapoed ei konkureeri hindade poolest suurte ketipoodidega, ning võimalik, et kohalikele muutus see hinnavahe majanduslikult äreval ajal määravaks. Samas võiks arvata, et koduses maapoes on pandeemia ajal käia mõistlikum, lisaks tähendab järjest enam levinud kodukontoris töötamine, et linna on aina vähem asja. Mine võta nüüd kinni, aga Tääksi poe vähesed kunded peavad nüüd muu variandi leidma.