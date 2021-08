Tellijale

Viljandi linnakodanike esitatud kaebuse eesmärk on raieks loa andvate ehituslubade ja raieloa tühistamine. Et põhivaidluse pidamisel kohtus mõtet oleks ja selle ajal Uuel tänaval puid maha ei võetaks, taotles linnakodanikke esindav jurist ka seda, et kohus peataks ajutiselt raieloa kehtivuse.

Reede pärastlõunal rahuldaski kohus puukaitsjate taotluse ning keelas 12. septembrini Uue tänava äärsete puude raiumise. Halduskohtu määrust on linnal võimalik ringkonnakohtus vaidlustada 30. augustini. Linnavalitsuse dokumentide põhjal koostatud kohtuhagi sedastab, et raieluba on vastuolus linna üldplaneeringuga, mille järgi on Uue tänava äärne puistu puiestee, mille likvideerimine ei ole lubatud.

Abilinnapea Kalvi Märtin sõnas reede pärastlõunal, et kohtu otsus hämmastab teda ning linn vaidlustab otsuse esimesel võimalusel. "Oleme veendunud, et oleme seni käitunud seaduspäraselt ja õiguskuulekalt," lausus ta. "Meele teeb mõruks see, et sel nädalal toimunu ja muidugi ka kohtu otsus takistavad tööd oluliselt ja põhjustavad Viljandile märkimisväärset rahalist kahju. Kui selgub, et õiguskaitse polnud põhjendatud, on täiesti õigustatud käik tekkinud kahju sisse nõuda ja seda me ka teeme."