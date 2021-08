Meelt avaldama kogunes 40-50 inimest ning kell 11 saabus nende küsimustele vastama abilinnapea Kalvi Märtin. Linna seisukoht on endine: puud võetakse maha, linn ei riku seadust ning Uue tänava remont on üks läbiarutatumaid ja kajastatumaid teeremonte Viljandis. Seetõttu pole linna arvates õige ka süüdistus, et linn ei püüagi kodanikke kaasata. Märtin siiski nentis, et linna otsus plaani mitte muuta ei tähenda, et kõik oleks väga hästi olnud. "Tõepoolest oleks võinud ehk paremini kommunikeerida seda, mida kergliiklustee lisamine esialgsele eskiisile nende puude jaoks tähendab. Nii praegu linnavalitsuses töötavatele kui ka pärast valimisi ametisse asuvatele inimestele on see kindlasti hea õppetund," nentis Märtin.