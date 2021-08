Ööpäeva jooksul avati kaheksa COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 67 patsienti. Nendest intensiivravi on kuus inimest, sealhulgas neli juhitaval hingamisel. Haiglaravil viibivatest patsientidest 58 ehk 86,6 protsenti on vaktsineerimata.

Haiglaravi on kokku vajanud 6,8 protsenti haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 62 aastat.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 683 042 inimesele. Neist 91 813 inimesel on kuur pooleli ja 591 229 inimesel lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 5713 doosi, kokku on manustatud 1 195 852 vaktsiinidoosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 60,8 protsenti.