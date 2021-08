Juba mõnda aega olen aga märganud, et mul on siginenud halb komme aeg-ajalt käsil olev tegevus pooleli jätta, et «ring peale teha». Pilk postkasti, Facebooki ja Twitterisse, siis igaks juhuks uuesti postkast lahti ... Telefon on vaja voodist kaugele panna, sest muidu sätin end õhtul patjade najal veel üht viimast ringi peale tegema.