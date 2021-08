Praegusel Viljandi linnavalitsusel on üsna õnnetult läinud paljude projektidega, mille puhul ta nähtavasti lootis, et need saab suure saavutusena välja käia ja rinna kummi ajada. Untsu on läinud kas projektid ise või siis on välja kukkunud paras avalike suhete õudusunenägu. Tõsi, on ka õnnestumisi, näiteks kesklinna ehitus, Vaksali tänava remont ja Vabaduse platsi uuendamine. Meenutagem aga seniajani lahenduseta kurbnaljakat Joala-saagat. Kuju istub õnnetult oma koledas soditud kastis ja ootab valimisi, sest praegu ei puuduta keegi seda teemat isegi mitte möödaminnes.