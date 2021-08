Viljandimaale lisandus 14 nakatunut

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 234,9 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovide koguarvust 5,1 protsenti.

Neljapäeva hommikuks oli vaktsineerimisi tehtud 679 283 inimesele, kellest 90 710 inimesel on kuur pooleli ja 588 573 inimesel lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 5737 doosi, kokku on manustatud 1 190 147 vaktsiinidoosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 60,5 protsenti.