Iseenesest on muidugi mõistetav, et säärane töö augustis ette võetakse. Selle ootamatu algus ja seda ümbritsevad asjaolud tekitavad aga kiusliku küsimuse, kas seda freesimist alustati nii kähku seetõttu, et protestid haljastuse ja detailplaneeringu küsimustes ei jõuaks liiga valjuks paisuda. Ehitaja küll muidugi kinnitas, et puude mahavõtmiseni jõutakse alles viimases järjekorras.