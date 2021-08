Sammas taastatakse samasugusel kujul, nagu see valmis 1926. aastal kunstnik Amandus Adamsoni plaani järgi. Et sellest pole aga säilinud ei jooniseid ega maketti, tuleb taies taastada fotode põhjal ja kõigepealt luuakse sellest mudel. Pihlak avaldas lootust, et see valmib juba käesoleva kuu jooksul, sest samba valmimise ajakava on üsna tihe.