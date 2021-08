Kuigi kogukondade ühismeedia gruppides liigub kiiresti ka turvalisuse huvides jagatav info, siis kahtlasest sõidukist, millega liikujad võivad kellegi vara ohustada, tasub enne postituse tegemist teada anda korrakaitsjatele, et nad saakasid asja kontrollida. FOTO: Jürgen Puistaja

Pikemaks veninud õhtutega on Viljandimaa kogukondade ühismeedia gruppidesse taas laekunud teateid, et hämaral ajal on märgatud majade lähedal kahtlasi sõidukeid, kust justkui ümbrust uuritaks.