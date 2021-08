Esmaspäeval avaldatud ÜRO kliimaraport raputas globaalset kogukonda nagu torm, mille sagenemist seesama dokument ennustab. Võrreldes eelmise, viienda raportiga on tulevikuväljavaated veelgi süngemad, ehkki lootust, et lähikümnenditel jõuliselt tegutsedes on võimalik kõige karmimaid stsenaariume ära hoida, meilt päris ära ei võetud. Samas on paljud kasvuhoonegaasidest tulenevad muutused, eriti maailmameres ja liustikel, sajanditeks või isegi tuhandeks aastaks pöördumatud.