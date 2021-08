See foto vaktsineerimisbussi juures koroonatõrjesüsti ootavatest inimestest on tehtud 20. juulil Viljandis Vabaduse platsil. FOTO: EVE NAABER

Viljandimaal on võimalik lähinädalatel lasta end koroonaviiruse vastu süstida mitmes kohas üle maakonna.

Sotsiaalministeeriumi COVID-19 vaktsineerimise töörühma kommunikatsiooninõunik Gea Otsa ütles, et 14. augustist saab igal laupäeval kella 10–16 vaktsineerida Viljandi haiglas. Lisaks sõidab ringi vaktsineerimisbuss, mille graafik on järgmine.

Otsa märkis, et kõigis neis kohtades ja sealhulgas laupäeviti Viljandi haiglas tuleb süsti saamiseks oodata elavas järjekorras. Kõikjal on kasutusel Pfizeri vaktsiin, haiglas on mõni aeg ka Moderna vaktsiini saamiseks.