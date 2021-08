Terviseamet teatas teisipäeva hommikul, et viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 7761 koroonaviiruse proovi, neist esmaseid positiivseid oli 290 ehk 3,7 protsenti.

Ööpäevaga lisandunud haigetest 217 ehk 74,8 protsenti olid vaktsineerimata, 13-l on vaktsineerimiskuur pooleli ning 60-l on see lõpetatud.