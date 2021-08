Ehkki mitmele nimele on presidendivalimiste silti külge pandud, ei olnud veel esmaspäeva pärastlõunal välja kuulutatud kindlat kandidaati, keda vähemalt koalitsioonierakonnad sooviksid toetada. Vahepeal kaalumisel olnud akadeemik Tarmo Soomere puhul on räägitud poliitilise kogemuse puudumisest ja on vähetõenäoline, et praegune president Kersti Kaljulaid pälviks riigikogus enamuse toetuse. Selliseid kandidaate, kellel on suurem või väiksem poliitiline kogemus ja potensiaal saada presidendiks, on aga ka Viljandimaaga seotud inimeste hulgas.