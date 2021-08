Viljandi vallas alustas tööd kaks uut direktorit

Vallavalitsuse pressiteate kohaselt on Karl Kirt sündinud ja kasvanud Mulgimaal Tõrva vallas. Ta on õppinud Tallinna ülikoolis riigiteadusi ning Tartu ülikoolis kultuurikorraldust. Tal on mitmekülgne töökogemus riigi haridus- ja noorteametis, Eesti noorsootöö keskuses, Valga vallavalitsuses ning mitmes raadiojaamas. Tema kired on võrkpall ja raadiotöö. Ta peab tähtsaks meeskonntööd ning usub, et Tarvastu gümnaasiumist saab kool, kus noor ei omanda mitte ainult õpikutarkusi, vaid saab neid rakendada mitteformaalsetes tegevustes. Kirdi hinnangul on Tarvastu gümnaasiumil kõik eeldused, et paista kaugemale kui ainult oma kogukonna sees.