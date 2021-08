Selleks, et lammastele ikka süüa jaguks, korraldatakse nende elu kahe aediku vahel, mõlemad on lossimägede nõlvadel. Eraldi varjualust lammastel küll pole, kuid mõlemas aedikus annavad vihma ja tuule eest varju puud. Lisaks pakuvad lossimägede nõlvad voonakestele suurepärast võimalust ronida ning teeselda, et nad on hoopis kaljukitsed.