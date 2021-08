Raamatut tutvustades märkis Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak, et kõik Paistu kihelkonnast pärit ning sõjas hukkunud inimeste mälestus peaks olema nüüd jäädvustatud. "Olen ikka rääkinud kõigile tuttavatele ja sõpradele, et eesti rahvas on nii väike, et kõik meie tublid inimesed vääriksid jäädvustamist, seda me ilmselt aga ei jõua. Seega peaksime eelkõige jäädvustama selle riigi heaks suuri tegusid teinute mälestuse," rääkis Pihlak ning jutustas seejärel paar põnevat seika, mis mälestusmärkidega seotud on.