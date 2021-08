Viljandis rullub praegu lahti kaks puude mahavõtmisega seotud küsimust: esiteks Uue tänava ääres kasvavad puud ja teiseks Tartu tänava pärnad. Esimesed puud lähevad sae alla seetõttu, et nad peavad tegema ruumi kergliiklusteele. Tartu tänav, mille parkimiskorraldust pärast plaanitud remondi lõppu muudetakse, vajab juurde parkimiskohti ning seega on vaja parklat veidi laiendada pärnade arvelt. Tundub, et eriti tuliseks on kiskunud just see viimane, Tartu tänava puude küsimus.