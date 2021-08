Uus president peaks valitama juba 30. augustil. Nädal augustit on seljataga ning tundub, et selle raske ülesandega ei olda sammukestki edasi astutud, pigem tehakse vähikäiku. Eile teatas Keskerakonna esimees Jüri Ratas, et seni üsna perspektiivika kandidaadina tundunud Tarmo Soomere piisavalt toetust siiski ei leia ning temast kandidaati ei saa. Kas Soomere oli just perspektiivikas kandidaat, tema sõnavõtud pälvisid omajagu kriitikat, jäägu igaühe enda otsustada. Vähemalt ei öelnud ta ettepanekule kohe ei ning jõudis oma sõnavõttudega fraktsioonide ette.