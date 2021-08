Paar nädalat tagasi otsisin artikli jaoks infot, kui suure jalajälje turistid keskkonnale jätavad. Üht-teist muidugi leidsin. Näiteks sain teada, et lennukiga sõitmine on kõige saastavam, järgmisel kohal on üksinda autoga reisimine, siis mootorratas, liinibuss, rong, ekskursioonibuss ja laev. Vähemalt on sellise järjestuse kokku pannud organisatsioon Sustainable Travel International. Lisaks õppisin hirmutava fakti, et üksainus reis Chicagost Londonisse tekitab sama palju süsinikdioksiidi kui Zimbabwe elanik terve aastaga ja muud säärast. Ent mida ma siis tegelikult teada sain? Õigupoolest suurt mitte midagi.