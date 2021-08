Erkki Bahovski: vaktsineerimine ja vabadused

EKSISIN, kui kirjutasin kunagi: «Comeback’i teeb ka riik kui selline. Vahepeal tundus, et too Max Weberi kuulus aksioom, mille järgi on riigil jõu kasutamise monopol, on kadumas.» See oli kirja pandud koroonapandeemia algul ja tundus, et riik võtab ohjad üle.