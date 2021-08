Häid argumente on mõlemal poolel, nii linnal kui linna plaani vastastel. Selge, et Tartu tänav vajab remonti ning selle parkimiskorraldus on kasin. Kui jalakäija pressib end hooletult pargitud autodest mööda, siis ratastooli või lapsevankriga on seal tihti keeruline liigelda ning liiklusohtlikke olukordi tuleb samuti ette. Selge on ka see, et Tartu tänav on Viljandi üks kesksetest tänavatest ning võtab viimasel ajal üha enam toidutänava ilmet. Mis on aga põhiline probleem, millest Tartu tänava puhul on räägitud? Parkimine ja parkimiskohtade vähesus ning linna plaan lubada tänaval üksnes pikiparkimine vähendab kohtade arvu tublisti.