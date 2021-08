Ööpäevaga lisandus Viljandimaale 11 nakatunut

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 173,4 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovide koguarvust 5 protsenti.

Nakatunutest 181 inimest ehk 70,2 protsenti olid vaktsineerimata. 24 nakatunu vaktsineerimiskuur on pooleli ning 53 nakatunu vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Vaktsineerimata inimesed moodustavad 95 protsenti kõikidest prooviandjatest.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul on vaktsineeritud inimeste haigussümptomid üldjuhul kerged ja haiglaravi nad ei vaja. "Praegu on sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravil viis vaktsineeritud inimest. Enamik neist on vanemaealised," sõnas ta.