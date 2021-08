Paljud söögikohad on uued. See on muidugi tore: linn elab ja areneb, elanikud on ettevõtlikud ning sööjale tähendab selline asi suuremat valikut ning elutervet hinnakonkurentsi. Nii mõnigi uus söögikoht on muidugi piltlikult öeldes vana varemetele rajatud, ent eks see ole elu loomulik käik. Enamik toidukohti sulgeb mõneaastase tegutsemise järel oma uksed nii Eestis kui ka laias maailmas. Oma restorani pidamine on paljude unistus, reaalsus on teinekord teistsugune. Mõnikord ei tööta kontseptsioon, mõnikord ei leita õigeid töötajaid, mõnikord pole lihtsalt aeg õige.