Üks sellistest teemadest on vajadus hea ventilatsiooni järele, seda eriti koolides. Tegelikult on hea ventilatsioon muidugi vajalik ka teiste haiguste vältimiseks peale COVID-19, lisaks on ilmselge, et umbses ja viletsa õhuga ruumis ei tule õppetööst suurt midagi välja. Loomulik ventilatsioon on muidugi abiks, aga ilmselt mäletavad paljud endagi kooliajast vajadust vahetunni ajal aknad avada ning seejärel, kui on parajasti talv, lõdiseda. Seega on need tööd küll kallid, aga tuleb siiski esimeses järjekorras ette võtta, kui need mingil põhjusel tegemata on jäänud. Hea ventilatsioon õppeasutustes võinuks muidugi juba aastaid tagasi esmatähtis olla, ent minevikku ei muuda ja aru võib saada argumendist, et raha lihtsalt pole olnud. Parem hilja kui mitte kunagi.